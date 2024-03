Turtles Arcade: Wrath of the Mutants sorgt bald für Arcade-Action im Wohnzimmer

Publisher GameMill Entertainment und die Entwickler Raw Thrills und Cradle Games haben das Arcade-Beat’em-Up-Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants für PlayStation, Xbox, Switch und PCs via Steam angekündigt. Der Titel soll am 23. April erscheinen.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants ist eine Portierung des Arcade-Spiels „Teenage Mutant Ninja Turtles“, das 2017 von Raw Thrills veröffentlicht wurde.

Es bietet einen lokalen Koop-Modus für vier SpielerInnen und eine englische Sprachausgabe, für die die Synchronsprecher der TV-Vorlage verpflichtet wurden – darunter Seth Green, Sean Astin, Rob Paulsen und Greg Cipes.

Zusätzlich zu den sechs Leveln und 13 Bosskämpfen des ursprünglichen Arcade-Spiels fügt die Heimversion drei neue Level und sechs neue Bosskämpfe hinzu. Eine Handelsversion gibt es übrigens für Switch* und PS5* – bei Amazon könnt ihr schon vorbestellen.

Der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, GameMill Entertainment, Raw Thrills, Cradle Games