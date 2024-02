Das spirituelle Side-Scrolling-Abenteuer Bo: Path of the Teal Lotus erscheint im Juli

Das Side-Scrolling-Action-Adventure Bo: Path of the Teal Lotus soll am 18. Juli dieses Jahres für PS5, Xbox Series, Switch und PCs via Steam erscheinen. Das haben der Entwickler Squid Shock und der Publisher Humble Games nun angekündigt.

Angelehnt an japanische Folklore

Das detailverliebte Abenteuer versetzt euch in die Rolle des spirituellen Fuchses Bo, welcher sich mit viel Geschick und akrobatischer Bewegungskunst durch eine mysteriöse Welt voller Mythen und Legenden kämpfen muss.

Die Optik von Bo: Path of the Teal Lotus ist im handgezeichneten 2,5D-Stil gehalten und stilistisch angelehnt an die Kunst der japanischen Folklore.

Neben allerlei tückischer Gefahren, gilt es auch anspruchsvolle Bosskämpfe gegen die unterschiedlichsten Yokai zu bestreiten. Neben der visuellen Präsentation soll auch der Soundtrack überzeugen, welcher eine gekonnte Mischung aus traditionellen japanischen Klängen und modernen orchestralen Einflüssen sein soll.

Der offizielle Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Bo: Path of the Teal Lotus, Squid Shock, Humble Games