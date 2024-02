Rise of the Ronin: Ein kompakter Blick auf die Nah- und Fernkämpfe im Spiel

Team Ninja und Sony haben kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Samurai-Highlight Rise of the Ronin veröffentlicht. Der neue Trailer soll uns in erster Linie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Nah- und Fernkampfes des Open-World-Abenteuers näherbringen und verdeutlicht eindrucksvoll, wie vielseitig das Kampfgeschehen des Titels ist.

Einen ausführlicheren Blick hatte man darauf zuletzt mit dem zweiten Entwicklertagebuch geworfen. Jetzt wird es deutlich kompakter. „In Rise of the Ronin könnt ihr euren Gegnern mit einer Vielzahl von Nah- und Fernkampfwaffen entgegentreten und einzigartige Spezialmanöver beherrschen, um im Kampf zu bestehen“, heißt es in der Videobeschreibung.

Eine kriegerische Zeit steht bevor

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Der neue Trailer zu Nah- und Fernkampf

via Gematsu, Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja