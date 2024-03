Final Fantasy VII Rebirth: Diese Botschaften geben euch die Entwickler heute mit auf den Weg

Seit gestern ist Final Fantasy VII Rebirth endlich erhältlich. Während die meisten von euch schon spielen dürften, haben die Macher des Spiels um Director Naoki Hamaguchi, Producer Yoshinori Kitase und Creative Director Tetsuya Nomura aber noch Botschaften für euch, die sie euch gern mit auf den Weg geben möchten.

Yoshinori Kitase war Director des Originalspiels und damals sehr stolz darauf, dass es mit Final Fantasy VII gelungen ist, eine ganze Generation an Rollenspiele heranzuführen. „Heute erfüllt mich das gleiche Gefühl des Stolzes, wenn ich sehe, was unser Entwicklerteam mit Final Fantasy VII Rebirth erreicht hat“, so Kitase.

Final Fantasy VII Rebirth würde langjährigen Fans genauso viel bieten wie Neulingen – und auch gleichermaßen für Verwunderung sorgen, so wie es 1997 der Fall war. „Ich hoffe, dass sowohl Fans als auch diejenigen, die Final Fantasy noch nie gespielt haben, dieses Spiel genießen werden“, schließt Kitase ab.

„Final Fantasy VII Rebirth ist ein Werk der Liebe und unsere Hommage an das Abenteuer – eine riesige Welt mit fesselnden Geschichten und unser bisher ambitioniertestes Spiel“, sagt Naoki Hamaguchi. Genauso wie das Team damals habe man mit „Rebirth“ versucht, was zuvor nicht möglich war.

Die neue Technologie ermögliche eine tiefere Darstellung von Charakteren, Freunden und Kameraden. „Indem ihr ihre Kräfte im Kampf kombiniert und ihre Bande durch eure Entscheidungen stärkt, hoffen wir, dass ihr eine starke Verbindung zu diesen Charakteren und der Welt, die sie bewohnen, fühlt.“

„Wahrhaft atemberaubend“

Tetsuya Nomura schwelgt noch einmal in der Vergangenheit. Viele Jahre habe er darüber nachgedacht, wie ein Remake von Final Fantasy VII aussehen könnte. Immer habe ihn der Gedanken begleitet, dass man dabei vor allem den Charakteren und der Geschichte gerecht werden müsse. „Final Fantasy VII Rebirth setzt diese Vision um und erweitert den Originaltitel nicht nur in Bezug auf die Größe der Welt, sondern auch in Bezug auf die ruhigen Momente, die die Gruppenmitglieder miteinander teilen und in denen Wärme, Freude, Trauer und Zärtlichkeit zu finden sind“, so Nomura.

Nomura bittet Fans, ihr Herz zu öffnen, um diese Gefühle gemeinsam mit den Charakteren zu teilen. Man habe „eine wahrhaft atemberaubende Fortsetzung“ geschaffen. „Vielen Dank, dass Sie unsere Vision eines Remakes mitspielen, in dem die Vergangenheit durch die Möglichkeiten der Gegenwart geehrt wird, um eine Geschichte für zukünftige Generationen neu zu erfinden“, so Nomura abschließend.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix