REYNATIS: Das Action-RPG mit modernem Shibuya-Setting erscheint auch im Westen

Publisher FuRyu und Entwickler Natsume Atari haben weitere Informationen und Screenshots zu REYNATIS veröffentlicht – das kürzlich angekündigte Action-Rollenspiel, mit modernem Shibuya-Setting.

Dazu gibt es heute auch die offizielle Ankündigung des Spiels für den Westen. Diese ist im Herbst für Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC-Steam geplant. Details zur Handelsversion gibt es noch nicht, aber auf der offiziellen Website ist bereits eine Limited Edition versprochen, zu der weitere Details später folgen. Auch von einer Standardversion ist auszugehen.

Das Action-RPG spielt in den akribisch nachgebildeten Straßen von Shibuya in Tokio. In der Welt von REYNATIS sollen Fantasie und Realität aufeinandertreffen. Bürger fürchten die Magie, weshalb Zauberer ihre übernatürlichen Mächte verbergen, um nicht unterdrückt zu werden.

Marin Kirizumi ist ein Magier, der nach Freiheit strebt. Sari Nishijima strebt nach einer ordentlichen Welt und fungiert als Aufseherin über MagierInnen. SpielerInnen werden bekanntlich in beide (sehr gegensätzliche) Rollen schlüpfen.

Für REYNATIS wurde der reale Stadtteil Tokios – Shibuya – realistisch nachgebildet. Vom Scramble Crossing über Shibuya Center Gai, Miyashita Park, Dogenzaka, Spain Zaka usw. wurden im Spiel jede Menge Wahrzeichen nachgebildet. Passend zum magischen Setting erwartet euch aber auch eine Parallelwelt namens „Another“.

Unterdrückt oder befreit

SpielerInnen sollen per Knopfdruck in Echtzeit zwischen dem „Suppressed Mode“ und „Liberated Mode“ wechseln können. Beide Modi bieten Vor- und Nachteile. Im unterdrückten Modus könnt ihr im Kampf zwar überhaupt nicht selbst zuschlagen, eingehenden Angriffen aber ausweichen. Im „Liberated Mode“ könnt ihr Feinden einheizen, seit aber auch anfälliger für Angriffe. Das Timing zum Wechsel zwischen den Modi scheint also äußerst wichtig.

Aber auch abseits der Kämpfe spielen die Modi eine zentrale Rolle. Im unterdrückten Modus könnt ihr euch frei bewegen und gleichzeitig eure Identität verbergen. Das ermöglicht auch Gespräche mit ZivilistInnen, wodurch ihr Hinweise erhalten könnt. Enthüllt ihr jedoch eure Identität profitiert ihr von einer raschen Magie-basierten Fortbewegung. Ihr riskiert aber auch, von BürgerInnen gemeldet zu werden, sollten sie euch beim Ausüben von Magie erwischen.

In Japan erscheint REYNATIS bereits am 25. Juli für PlayStation und Switch.

via Gematsu, NISA, Bildmaterial: REYNATIS, FuRyu, Natsume Atari