Pokémon GO: „Welt voller Wunder“ lockt mit neuen Pokémon-Debüts und diesen Inhalten

The Pokémon Company hat die neue Season „Welt voller Wunder“ für Pokémon GO im Detail vorgestellt. Im Rahmen der neuen Jahreszeit, wie Seasons in Pokémon GO genannt werden, wird es ab dem 1. März bis zum 1. Juni 2024 unter anderem eine Spezialforschung geben, die sich der Ultrabestie Venicro widmet. Sie feiert damit ihr Debüt im Spiel.

Neben dem Giftdorn-Pokémon können sich Fans aber noch auf eine Reihe weiterer, neuer Pokémon freuen. Dazu zählen Knarbon, Crimanzo sowie Azugladis, die man bereits bei Pokémon Presents angekündigt hatte. Neue Crypto-Raids warten mit Raikou, Entei und Suicine auf.

Natürlich wird auch monetarisiert: Mit dem Wunderticket soll die Jahreszeit der Wunder noch wundervoller werden. Das dreiteilige Ticket soll noch nicht näher beschriebene Pokémon-Begegnungen, ein neues Avatar-Accessoire sowie eine befristete Forschung enthalten.

Die Forschungsdurchbrüche werden rotiert, ebenso wie die Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Es gibt neue Event-Sticker und vier Community-Days im Season-Zeitraum. Weitere Details entnehmt ihr einem neuen Beitrag auf der offiziellen Website und dem nachfolgenden Trailer.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic