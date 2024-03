Alone in the Dark: Neuer Trailer zeigt den Weg von Emily und Edward in den Wahnsinn

Diesmal aber wirklich. Nach mehreren Verschiebungen soll Alone in the Dark am 20. März 2024 für Konsolen und PCs erscheinen. Mit einem neuen Trailer weisen THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive jedenfalls erneut darauf hin.

Mit dem neuen Video möchte man euch die Bewohner von Derceto Manor näher vorstellen. Außerdem bekommt ihr neue Einblicke zu Emilys und Edwards Abstieg in den Wahnsinn.

„Es ist im Kern eine Geschichte über ein Spukhaus. Deshalb mussten wir sicherstellen, dass wir Derceto wieder erschaffen“, sagt Creative Director Mikael Hedberg.

Jodie Comer und David Harbour sprechen im Video außerdem über die verschiedenen Enden der Geschichte und die Charaktere, denen man während des Spiels begegnet. Je nachdem, ob ihr Emely oder Edward spielt, reagieren die Leute unterschiedlich.

Der neue Trailer:

