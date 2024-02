Die Final-Fantasy-Nudeln sind zurück: Häschen-Sephiroth posiert zu Final Fantasy VII Rebirth

Die Jüngeren unter uns werden sich erinnern: Noctis (Final Fantasy XV) mit Cup-Noodle-Becher auf dem Kopf, dazu ein Nudelbecher, der es sogar ins Spiel geschafft hat. Die Zusammenarbeit des Instant-Nudel-Riesen Nissin mit Final Fantasy XV fanden viele Fans, so sagt man heute: cringe. Vor allem wohl, weil sie auch im Spiel selbst platziert wurde.

Square Enix lässt diese Tradition jetzt neu aufleben. Nissin veröffentlichte einen Werbespot, in dem ihr unter anderem Sephiroth mit Fuchsschwanz seht. Eine Anspielung an Dongitsune, ein Fuchsgeist, der so etwas wie das Gesicht der „Donbei Kitsune Udon“-Schalen ist.

Man hat für den Werbespot Szenen aus Remake und Rebirth zusammengeschnitten, angepasst und neu vertont. Sephiroth bittet Cloud, ein Donbei zu essen. Cloud antwortet mit seinem ikonischen: „Kein Interesse“. Sephiroth lässt aber nicht locker, schwebt vor einem Stück Tofu vom Himmel herab und schließlich wird auch Cloud schwach.

Am Ende wird Cloud nicht enttäuscht. Er wird um 7.777 Lebenspunkte geheilt. Das Video wurde allein bei Twitter in der japanischen Bubble über 145.000 Mal geteilt und wurde über 30 Millionen Mal gesehen. Mission erfüllt.

Teil der Kooperation sind auch Donbei-Becher, die man in Japan derzeit mit dem Antlitz verschiedener Rebirth-Charaktere kaufen kann, allesamt in der Dongitsune-Optik wie Sephiroth im Video. Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Eine spielbare Demo ist im PlayStation Store verfügbar.

Der Werbespot:

Bildmaterial: Nissin Donbei