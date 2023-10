Das war … Kalenderwoche 41/2023

Die Big Three sorgten für Gesprächsstoff: Microsoft mit dem Mega-Deal, Sony ganz schlank und Nintendo mit Gerüchten zum Switch-Nachfolger. Nach dem Block mit den Videos der Woche findet ihr zum Schluss noch vier Reviews und eine Kolumne zur Nintendo Switch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das ganze Drama rund um die Activision-Übernahme ist nun zu Ende. Microsoft konnte den Abschluss des Deals vermelden. Die Wettbewerbshüter haben grünes Licht gegeben. Erstmals angekündigt wurde die Übernahme Anfang 2022 und umfasst knapp 69 Milliarden US-Dollar.

Neue Hardware stellte hingegen Sony in den Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um neue, schlanke PlayStation-5-Modelle. Die Einführung erfolgt in den nächsten Monaten. Für die digitale Variante kann neu ein Laufwerk später hinzugekauft werden.

Alles deutet darauf hin, dass Nintendo wieder zuerst in die nächste Generation einsteigt. Glaubt man aktuellen Berichten, dann ist es im nächsten Jahr schon so weit. Neben dem Standardmodell soll es – ähnlich wie bei PlayStation 5 – auch ein Digital-only-Modell geben.

Einmal mehr im Battle-Royale-Stil versucht sich Pac-Man in Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Fans von Klassikern dürfen sich zudem auf die Irem Collection Vol. 3 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) freuen. Nächstes Jahr schafft es auch Earth Defense Force 6 (PS4, PS5, PC) endlich in den Westen. Ab sofort erhältlich ist das Soulslike Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC), dazu gab es noch den passenden Launchtrailer.

In einem neuen Video stellte uns Bandai Namco die Nebenaufgaben aus der Erweiterung Tales of Arise: Beyond the Dawn (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) vor. Auch den ersten Trailer zu SPYxANYA: Operation Memories (PS4, PS5, Switch, PC) ließ man sich entlocken. Weiter im Angebot des Publishers war der Opening-Song von Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sowie das Veröffentlichungsdatum zu Jujutsu Kaisen; Cursed Clash (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Von Square Enix Collective erfuhren wir, dass Little Goody Two Shoes (PS5, Switch, Xbox Series, PC) noch Ende Oktober erscheint. Wenige Tage später steht bereits Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC) an, hier zeigte man die Protagonisten Claude und Rena. Aus Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir Yukari Takeba in Aktion.

Mit witzigen Kurzvideos bereitet Nintendo das kommende Super Mario Bros. Wonder (Switch) vor. Die englischen Stimmen lernten wir aus SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) kennen, zudem meldeten sich die Entwickler zu Wort. Ab sofort könnt ihr eine Konsolen-Demo zu CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC) anspielen. Schon bald verlässt My Time at Sandrock (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) den Early Access, dasselbe gilt für Ikonei Island: An Earthlock Adventure (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch das isometrische Rollenspiel The Thaumaturge (PS5, Xbox Series, PC) hat inzwischen den Termin.

Grafisch zurück in die 80er geht es mit Bahnsen Knights (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und Lunar Lander Beyond (PC) legt den Atari-Klassiker neu auf. In eine rundenbasierte Zeitschleife will euch In Stars and Time (PS4, PS5, Switch, PC) mitnehmen. Mit WarioWare und Earthbound hat sich Knuckle Sandwich (PC) eine interessante Mischung vorgenommen. Auf PlayStation 5 ist nun auch Honkai: Star Rail verfügbar. In der nächsten Woche könnt ihr mit der Konsolen-Veröffentlichung von Spirit of the Island (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) eine Insel verschönern und nach der Switch-Version ist Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf nun auch für PlayStation verfügbar, die Steam-Version folgt später.

Ein umfangreiches, kostenloses Update hat Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhalten. Ebenfalls bekannt ist unterdessen, wer Season 2 von The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) abschließt. Sony führt noch im Oktober PS5-Cloud-Streaming bei PlayStation Plus Premium ein. Nach seinem Abgang bei PlatinumGames hat sich Hideki Kamiya sogleich bei YouTube gemeldet. In Japan gestartet ist die neue Kurz-Serie Camping-Trip mit Pokémon. Konkret geworden sind die LEGO-Sets zu Animal Crossing und HoYoverse hält in Wien ein Benefizkonzert ab.

Damit sind für bereits bei den vier neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Enttäuscht waren wir von Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Es fehlt schlicht an Substanz, die Anime-Vorlage ist extrem heruntergebrochen. Endlich im Westen angelangt ist The Legend of Nayuta: Boundless Trails (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Das kurzweilige Action-RPG fühlt sich wie aus einem Guss an, die klassische Geschichte ist charmant. Farming-Fans können sich an Rune Factory 3 Special (Switch, PC) (zum Testbericht) wagen, einige Mechaniken sind heute jedoch nicht mehr zeitgemäß. Taktik-Fans machen schließlich mit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Switch) (zum Testbericht) nichts verkehrt.

Zum Schluss haben wir auch noch eine neue Kolumne für euch. Dabei geht es um Nintendo Switch, welche sich im siebten Jahr immer noch beachtlich hält.