Genshin Impact: Hoyoverse veranstaltet Benefizkonzert in Wien mit Musik aus dem Spiel

Musik hat für Hoyoverse einen hohen Stellenwert, das merkt man stets nicht nur an den Spielen selbst, sondern auch an Events und Merchandise. Jetzt kündigte man ein Benefizkonzert an, das im November in Wien veranstaltet wird.

Am 23. November um 19:30 Uhr wird man im Großen Saal des Musikvereins Wien das nächste Benefizkonzert zu Genshin Impact veranstalten. Aufgeführt wird es vom Philharmonischen Orchester der Universität Wien und dirigit von Vijay Padhyaya. Es hat einen Umfang von etwa 110 Minuten und bietet 30 Stücke aus den ersten vier Regionen des Spiels: Mondstadt, Liyue, Inazuma und Sumeru.

Das Konzert ist Teil des Projekts „Impact4Music: Musik für alle“, mit dem man Kenntnisse und Freude an der Musik vermitteln will. Es ist das vierte solche Benefizkonzert, auch der Auftritt des Essener Studentenorchesters bei der Gamescom gehörte dazu.

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag auf der Website des Musikvereins, die Preise reichen von 5 bis 25 Euro. Alle Erlöse kommen den Studentenorchestern und den Musikern zugute. Weitere Informationen zum Projekt Impact4Music gibt es bei Hoyoverse.

Ein Trailer zum Projekt:

Bildmaterial: Genshin Impact, Hoyoverse