SPYxANYA: Operation Memories präsentiert sich in erstem offiziellen Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Groove Box Japan haben einen ersten ausführlicheren Trailer zum Adventure SPYxANYA: Operation Memories veröffentlicht.

Der Titel lässt euch nicht etwa in die Rollen von Loid oder Yor, sondern in die der knuffigen Anya schlüpfen. SpielerInnen gehen ihrem gängigen Grundschulalltag nach und bemühen sich ein Fototagebuch für Anyas Hausaufgabe zusammenzustellen. Dafür geht es in die Schule, in den Garten, auf Ausflüge und mehr. Eure Erinnerungen haltet ihr dann im Tagebuch fest.

Über 15 Minispiele und freischaltbare Kostüme

Im Spiel erwarten euch mehr als 15 Minigames, die an vertraute Szenen aus dem Anime angelehnt sind. Außerdem könnt ihr Familie Forger mit freischaltbaren Kostümen und Accessoires nach eurem Belieben anpassen. Mit dem Fotomodus haltet ihr dann das perfekte Portrait der Familie fest.

Mit dem 21. Dezember steht übrigens auch schon der Japan-Termin fest. Das Spiel erscheint dann aber zunächst nur für Nintendo Switch – die PlayStation-Version folgt 2024. Dann dürfte das Spiel auch erst im Westen erscheinen – hier gibt es noch keinen Termin. Für Japan ist auch schon eine nette Sammleredition angekündigt.

SPYxANYA im „Game System“-Trailer

Bildmaterial: SPYxANYA: Operation Memories, Bandai Namco