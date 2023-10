Lunar Lander Beyond: Neuauflage es Atari-Klassikers gibt Einblicke mit einer spielbaren Demo

Atari und Entwickler Dreams Uncorporated haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Lunar Lander Beyond veröffentlicht. Das Video ist gleichzeitig der Startschuss zum Steam Next Fest, wo ihr eine spielbare Demo zum Spiel herunterladen könnt.

Es handelt sich um eine Neuauflage des Klassikers Lunar Lander von Atari. Euch erwartet eine handgezeichnete Optik mit 30 Missionen auf fünf Himmelskörpern, die ihr mit vier einzigartigen Schiffen erkundet.

In Lunar Lander Beyond schlüpfen Spieler in die Rolle des Kapitäns der Pegasus Corporation Flugcrew. Sie führen eine Crew aus unerschrockenen Forschern und Beratern in hochmodernen Landern durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen in einem Kosmos mit rätselhaften Monden und faszinierenden Planeten.