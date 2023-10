Bahnsen Knights verbindet Pulp Fiction mit Computergrafik der 80er Jahre

Publisher Chorus Worldwide und Entwickler LCB Game Studio haben bekannt gegeben, dass Bahnsen Knights am 14. Dezember für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheint. Man verschiebt das Spiel damit weg von der geplanten Veröffentlichung im Oktober. Grund dafür ist der unerwartete Tod der Schwester von Künstler Fernando „Fer“ Martínez Ruppel, Mariana. Bahnsen Knights ist ihrem Andenken gewidmet, heißt es.

Das Spiel ist der dritte Teil der „Pixel Pulps“-Reihe und ein eigenständiges Erlebnis. Die von Romanautor Nico Saraintaris und Zeichner Fernando Martinez Ruppel entwickelten „Pixel Pulps“ vereinen „außergewöhnliche Texte und beeindruckende Illustrationen, inspiriert von der Pulp Fiction der Mitte des 20. Jahrhunderts und der Heimcomputergrafik der 80er Jahre“.

Der erste Band enthält die drei Spiele Mothmen 1966, Varney Lake und Bahnsen Knights. Und in der Tat, außergewöhnlich sieht Bahnsen Knights wirklich aus. Seht nachfolgend auch einen neuen Trailer.

In einer Welt, in der sich alles um religiösen Fanatismus, F5-Tornados und Ford Sierras dreht, bist du Undercoveragent Boulder. Dein Auftrag besteht darin, die Bahnsen-Ritter zu infiltrieren, eine tödliche, extremistische Sekte mit einem geheimnisvollen Anführer. In diesem düsteren und gefährlichen Szenario musst du einen kühlen Kopf bewahren und alles daran setzen, am Leben zu bleiben, um das Geheimnis um das Verschwinden eines alten Freundes zu lüften.