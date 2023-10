In Spirit of the Island verwandelt ihr eine trostlose Insel in ein Touristenparadies

Da es nie zu viele Farming-Simulationen geben kann, können sich Fans des Genres nun auf einen weiteren Vertreter für Konsole freuen. Denn Spirit of the Island ist ab dem 19. Oktober 2023 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.

Ursprünglich erschien der Titel am 17. August 2022 für PCs via Steam, nachdem er am 16. März 2022 in den Early Access gestartet war. Jetzt haben auch Konsolen-Fans die Möglichkeit, den Titel zu erleben. Für Nintendo Switch und PS5 wird es dabei eine Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Darum geht es in Spirit of the Island

Wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise in ein tropisches Archipel. Dort entdecken wir eine Insel, die einst ein blühendes Touristenziel war. Es liegt an uns, der Insel wieder zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Das Spiel bietet 10 einzigartige Fähigkeiten wie Ackerbau, Bergbau, Nahrungssuche, Soziales und Fischen. Alle Fähigkeiten müssen gemeistert werden. Romanzen mit NPCs und Events sind ebenfalls dabei.

Dadurch, dass wir ein Touristenparadies erschaffen müssen, hebt sich das Spiel von anderen Farming-Simulationen ab. Wir bauen Geschäfte und Sehenswürdigkeiten, um immer mehr Touristen anzulocken. Dadurch finanzieren wir Entdeckungstouren zu den 14 weiteren Inseln, die eigene Geheimnisse beherbergen.

Touristen, die die Insel besonders lieben, können als BewohnerIn bleiben und so die Läden am Laufen halten. Das Spiel kann im kooperativen 2-SpielerInnen-Modus gezockt werden, wobei alle Singleplayer-Features genutzt werden können.

Der Trailer zu Spirit of the Island

Bildmaterial: Spirit of the Island, PID Games, META Publishing, 1 Million Bits Horde