Sony stellt PS5-Cloud-Streaming für Abonnenten von PlayStation Plus Premium vor

Im Zuge eines neuen Blogeintrags hat Sony enthüllt, dass PS5-Cloud-Streaming noch diesen Monat für AbonnentInnen von PlayStation Plus Premium an den Start gehen soll.

Das soll PS5 Cloud Streaming bieten

In Europa soll der neue Dienst am 23. Oktober verfügbar werden und Premium-Mitgliedern eine Auswahl an PS5-Titeln via Streaming zur Verfügung stellen. Sony spricht hier von „unterstützten digitalen PS5-Titeln aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und -Spieltestversionen sowie unterstützte Spiele aus der PS5-Spielebibliothek, die PlayStation Plus Premium-Mitglieder besitzen“. Es sei der Plan für die Zukunft, „hunderte PS5-Spiele bereitzustellen“.

Der Vorteil der Streaming-Funktion wird sich also vor allem darauf beziehen, keine Downloads von PS-Plus-Spielen mehr durchführen zu müssen. Sony winkt in diesem Zuge mit verschiedenen Auflösungsoptionen, etwa „4K, 1440p, 1080p, 720p mit 60 FPS und SDR- oder HDR-Ausgabe“. Auf auditiver Ebene biete man „Unterstützung aller PS5-Audiooptionen, einschließlich 5.1 und 7.1 sowie Tempest 3D AudioTech“.

Auch herunterladbare Inhalte und Käufe in den Spielen sollen beim PS5-Spiele-Streaming zur Verfügung stehen. Das gälte „auch für DLCs und Add-ons – ähnlich wie bei Käufen von herunterladbaren Spielen“.

Als unterstützte Titel werden im Blogeintrag Spiele wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima oder Resident Evil 4 genannt.

Einen ersten Eindruck vom PS5-Cloud-Streaming liefert der Trailer unterhalb des Artikels.

PS5 Cloud Streaming im Trailer

Bildmaterial: Sony