Camping-Trip mit Pokémon: Neue Kurz-Serie dreht sich um die Zubereitung von Speisen

Erinnert ihr euch an Sweet Winter with Pokémon? Mit der Kurzfilm-Serie hat The Pokémon Company 2022 eine Art Mini-Kochsendung in drei Folgen veröffentlicht. Der Stil der Serie ist jetzt zurück: „Camping-Trip mit Pokémon“ ist quasi eine Fortsetzung.

Die Pokémon aus der ersten Web-Serie sind noch am Start, wobei sich Glumanda zu Glutexo entwickelt hat. Außerdem ist jetzt Felori mit dabei. Auch diesmal geht es um die Zubereitung leckerer Speisen, wie zum Beispiel Muskatkuchen. Bislang liegt die Folge nur japanisch vor. Dennoch viel Spaß!

Die erste Folge:

via Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company