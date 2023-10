Witzige Shorts von Nintendo: Bowser macht auch Elefanten-Peach seine Avancen

Super Mario Bros. Wonder steht vor der Tür. Das hat sich Nintendo zum Anlass genommen, mit kurzen Cartoons für das Spiel zu werben.

Im ersten „Short“ erfreut sich Prinzessin Peach an einigen Schmetterlingen, ehe Bowser anrückt, um ihr einmal mehr Avancen zu machen. Eine Elefantenfrucht tänzelt herbei und lässt Prinzessin Peach in ihre Elefantenform wechseln. Bowser zeigt sich kurz geschockt, scheint dann aber umso begeisterter – immerhin zückt er daraufhin einen größeren Blumenstrauß.

Ein zweites Video widmet sich einem eiligen Mario, der im Spurt eine Elefantenfrucht aufschnappt und so in seine Elefantenform wechselt. Zufrieden eilt er weiter und setzt letztlich zum beherzten Sprung in eine Röhre an. Blöd nur, dass er nicht ganz durch passt.

Das dritte Kurz-Video zeigt zwei schlafende Gumba, an die sich Elefanten-Mario heranpirschen will. Er will die kleinen Dinger ärgern – doch die erwachen. Der Schreck ist beiderseitig groß.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch. Euch erwarten zahlreiche physische Vorbestellerboni, die wir euch hier übersichtlich aufgelistet haben.

Animierter Short: Peach wird (mal wieder) umworben

Animierter Short: Mario bleibt im Rohr stecken

Animierter Short: Mario und die Gumbas

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo