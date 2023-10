Das rundenbasierte In Stars and Time hält euch in einer Zeitschleife von zwei Tagen gefangen

Mit einem neuen Trailer haben die Teams von insertdisc5 und Armor Games Studios den konkreten Termin von In Stars and Time enthüllt. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes RPG, das am 20. November 2023 für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen wird.

Das erwartet euch bei In Stars and Time

Siffrin und ihre FreundInnen wollen der Herrschaft eines tyrannischen Königs ein Ende setzen. Doch kurz vor ihrem Sieg wird die Zeit zurückgespult und sie müssen ihr Abenteuer der letzten zwei Tage erneut durchleben. Dabei ist Siffrin die einzige Person, die bemerkt, dass sie in der Zeit zurückgereist sind.

Und so durchlebt die Abenteurertruppe immer wieder die gleichen Abenteuer, weil sie in einer Zeitschleife gefangen ist. Doch mit jeder Zeitschleife entdeckt Siffrin neue Möglichkeiten, um Rätsel zu lösen oder bessere Entscheidungen in Dialogen zu treffen.

Um Gegner zu besiegen, erfolgt eine rundenbasierte Partie Schere, Stein, Papier. Mit den Erinnerungen der FreundInnen, die wir ausrüsten können, lässt sich die Kampfkraft weiter steigern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: In Stars and Time, insertdisc5, Armor Games Studios