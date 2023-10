Lords of the Fallen: Das düstere Soulslike erscheint morgen und bekommt den Launchtrailer

Der Publisher CI Games und der Entwickler Hexworks haben kürzlich den neuen Launchtrailer zum kommenden Soulslike Lords of the Fallen veröffentlicht. Der neue Trailer bringt uns noch einmal die Grundstimmung des Titels näher und soll uns auf die beschwerliche Reise einstimmen.

Lords of the Fallen erscheint am Freitag, dem 13. Oktober, hierzulande. Das Spiel wird in drei Varianten veröffentlicht: Standard Edition*, Deluxe Edition und Collector’s Edition*, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enthält.

SpielerInnen schlüpfen in Lords of the Fallen in die Rolle eines „Dark Crusaders“ und kämpfen sich durch die Welt der Lebenden als auch die Welt der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können sie aus sieben verschiedenen Klassen wählen und mithilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und herreisen, um Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

Der gleichnamige Reboot des 2014 erschienenen ersten Teils will mithilfe der Unreal Engine 5 und einigen neuen und interessanten Ideen ein völlig neues Erlebnis bieten und das Souls-Genre auf das nächste Level hieven. Wir konnten Lords of the Fallen bei der Gamescom anspielen und berichten euch hier, ob das ehrgeizige Ziel erreicht werden könnte.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks