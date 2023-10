The Thaumaturge: Das isometrische, narrative RPG erscheint im Dezember für PCs

Das narrative Rollenspiel The Thaumaturge soll am 5. Dezember dieses Jahres für PCs via Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen. Anfang 2024 soll der Titel dann auch noch für PS5 und Xbox Series erscheinen.

Publisher 11 bit studios und Entwickler Fool’s Theory gaben außerdem bekannt, dass ab dem 16. Oktober eine Prolog-Demo zum Titel erhältlich sein wird. Hier können sich interessierte SpielerInnen dann einen ersten Eindruck vom Spiel machen. Die Entwickler von Fool’s Theory arbeiten aktuell auch an einem Remake von The Witcher.

Im isometrischen RPG The Thaumaturge verschlägt es Spieler ins Jahr 1905 in die polnische Hauptstadt Warschau. Unter der Herrschaft der russischen Zaren ist Warschau eine Stadt zwischen Armut und Wohlstand, in der die Interessen von Juden, Polen und Russen oft im Konflikt stehen, wo des einen Glück schnell auf Kosten eines anderen gehen kann. Doch abseits der „realen“ existiert noch eine spirituelle Welt, in der unsichtbare Mächte die Menschheit beeinflussen.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Thaumaturge, 11 bit studios, Fool’s Theory