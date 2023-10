Neuer Trailer zu Tales of Arise: Beyond the Dawn widmet sich den neuen Nebenaufgaben

Bandai Namco hat einen neuen Trailer für Tales of Arise: Beyond the Dawn veröffentlicht. Der neue Trailer widmet sich einigen der neuen Nebenquests, denen sich Fans widmen können.

In der Trailer-Beschreibung heißt es: „Erlebt eine Fülle neuer Nebenquests, während ihr die Welt nach den Ereignissen von Tales of Arise erkundet und dabei helft, das Leben des vereinten Volkes wieder aufzubauen.“

Die Erweiterung setzt direkt nach Tales of Arise an und wir wollen hier nicht zu viel verraten, falls ihr „Arise“ noch nicht gespielt habt. Der PlayStation Blog liefert weitere Story-Hintergründe:

Alphen und die restlichen Fünf werden einerseits als Befreier von Dahna gefeiert, aber gleichzeitig von den Renäern als Zerstörer ihrer Rechte beschimpft. Sie begegnen zufällig dem mysteriösen, aber mächtigen Mädchen Nazamil und bieten an, die Tochter eines renäischen Lords und einer danäischen Sklavin zu beschützen. Die Erweiterung stellt Spielende vor neue, spannende Herausforderungen und konfrontiert sie mit einer Welt, die vertraut scheint, sich aber weiterentwickelt hat.

Warum es so lang mit der Erweiterung gedauert hat, für die es ursprünglich nicht einmal Pläne gab? Das verriet kürzlich Produzent Yusuke Tomizawa. „Beyond the Dawn“ soll zum 9. November 2023 erscheinen.

Tales of Arise: Beyond the Dawn im neuen Trailer

Bildmaterial: Tales of Arise: Beyond the Dawn, Bandai Namco