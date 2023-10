Ab zum Arbeitsamt: Aber erstmal startet Hideki Kamiya seinen eigenen YouTube-Kanal

Nachdem das Studio es bereits kürzlich angekündigt hatte, ist es nun so weit: Hideki Kamiya hat PlatinumGames offiziell verlassen.

Kamiya war als Game Designer, Director und Executive Vice President bei PlatinumGames tätig. Gemeinsam mit dem aktuellen CEO Atsushi Inabata und den ehemaligen Mitgliedern Shinji Mikami und Tatsuya Minami gründete er das Studio am 1. Oktober 2007.

So geht es für Kamiya weiter

Und wie geht es jetzt für Kamiya weiter? Das bespricht er im Zuge des ersten Videos seines neuen YouTube-Channels, dem Hideki Kamiya Channel.

Passenderweise startet Kamiyas YouTube-Debüt mit dem Abgang von PlatinumGames. Er präsentiert sich mit einem Karton seiner Habseligkeiten aus dem Büro, ehe er auf einer Parkbank Platz nimmt, um auf einige Fragen einzugehen.

Kamiya gibt sich gewohnt humorvoll. Er erklärt etwa, dass er sich erleichtert fühlt, PlatinumGames verlassen zu haben. Nun müsse er keine langweiligen Meetings mit wichtigen Personen mehr abhalten. Stattdessen kann er sich dem Kochen widmen, nachdem er zuletzt vor allem Fertigessen speiste.

Er packt aber auch den Spaß beiseite und verrät, dass er mehrere Monate darüber nachdachte, PlatinumGames zu verlassen, ehe er den tatsächlichen Schritt machte. Nachdem ihm Fans „zum Ruhestand gratulierten“, macht Kamiya nochmal amüsiert deutlich, dass er nicht vorhabe, Schluss zu machen. Er wolle weiterhin seinen Überzeugungen als Game Director folgen und in der Industrie tätig bleiben. Vorher stehe aber eine Auszeit von einem Jahr an – für Angebote sei er offen.

Unterricht in Game-Design möchte Kamiya via YouTube übrigens nicht geben. In den Kommentaren dürft ihr ihn wissen lassen, was ihr gern auf seinem Channel sehen würdet. Aber am besten auf Japanisch, ihr Insekten. „Off to the UNEMPLOYMENT CENTER, see ya“, schließt Kamiya sein Video ab und düst im Lamborghini davon.

Das erste Video des Hideki Kamiya Channels

Bildmaterial: Hideki Kamiya Channel, YouTube