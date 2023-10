My Time at Sandrock zeigt im neuen Trailer all seine wichtigsten Gameplay-Elemente

In weniger als einem Monat gelangt My Time at Sandrock aus seiner Early-Access-Phase heraus und erscheint am 2. November 2023 für PCs, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch. Eine PS4-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer veröffentlicht. In knapp fünf Minuten werden die wichtigsten Gameplay-Mechaniken vorgestellt. Dazu zählen das Bauen und die Charaktererstellung, das Erkunden und Kämpfen sowie die sozialen Interaktionen mit anderen NPCs sowie echten FreundInnen.

Von Portia nach Sandrock

Nach dem Akzeptieren eines Jobangebotes, der neue Handwerker von Sandrock zu werden, kommst du in dem wilden aber robusten Stadt-Staat an, wo es an dir und deinen vertrauten Werkzeugen liegt, der Gemeinschaft wieder zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Sammle Ressourcen um Maschinen zu bauen, befreunde die lokalen Bürger und beschütze Sandrock vor Monstern – alles während du die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahrst!

Dazu baut ihr eure Werkstatt auf, erschafft Gegenstände und erkundet die Ruinen der Alten Welt. Das neue Action-Kampfsystem erlaubt den Wechsel zwischen Nahkampf und Schießmechaniken. Euren Charakter entwickelt ihr in verschiedenen Skillbäumen. Auch Landwirtschaft und Festivals stehen euch zur Verfügung.

Der Gameplay-Overview-Trailer zu My Time at Sandrock

Bildmaterial: My Time at Sandrock, PM Studios, Pathea Games, Focus Entertainment