Das war… Kalenderwoche 17/2022

Ermutigende Zeichen zu Final Fantasy XVI, ein möglicher „Demo-Zwang“ für PlayStation und die neusten Verkaufszahlen von Tales of Arise bescherten uns in den letzten Tagen Diskussionsstoff. Einige Neuankündigungen und weitere Trailer versorgten uns mit zusätzlichen Neuigkeiten. Den Abschluss bilden die Mai-Neuerscheinungen sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wenn es zum 35. Geburtstag von Final Fantasy spezielle T-Shirts gibt, ist das keine Sensation. Im Rahmen dieser Aktion gab es jedoch eine spannende Aussage von Producer Naoki Yoshida. Demnach befindet sich Final Fantasy XVI (PS5) „in der Endphase“ der Entwicklung. Könnte die Veröffentlichung also sogar noch in diesem Jahr anstehen?

Ein Medienbericht sorgte zu einem möglichen „Demo-Zwang“ für PlayStation für Aufregung. Dies soll im Zusammenhang mit dem neuen PlayStation Plus Premium stehen. Die Möglichkeit, dass Sony Demos erzwingen und damit selbst Geld verdienen könnte, sorgt sowohl bei Entwicklern als auch Spielern für Fragezeichen. Ob es wirklich so kommt?

Den nächsten Verkaufsmeilenstein feiern durfte Tales of Arise (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series). Mittlerweile konnte sich das Spiel über zwei Millionen Mal verkaufen. Arise ist damit das am drittmeisten verkaufte Tales-of-Spiel.

Das neu enthüllte Metroidvania The Knight Witch (PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series) bietet neben Shoot-’em-up-Kämpfen auch Deckbau-Mechaniken. Auf Englisch erscheinen wird Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5, PC), allerdings ist bisher nur die Steam-Version bestätigt. Es handelt sich dabei um den nächsten Utawarerumono-Ableger. Ebenfalls in den Westen schaffen es das Beat ’em up River City Saga: Three Kingdoms (PS4, Switch, PC) sowie die Visual Novel Meteor World Actor: Badge & Dagger (PC). Der erste Trailer erreichte uns zu Koumajou Remilia: Scarlet Symphony (Switch, PC). Seit wenigen Tagen erhältlich sind Nintendo Switch Sports (Switch) (Link) und Echoes of Mana (Mobil) (Link).

Mit dem 25. August hat Earth Defense Force 6 (PS4, PS5) nun den Japan-Termin. Im zweiten Summoners Guide zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series) ging es unter anderem um die Covenants und die Dungeons, aus Xenoblade Chronicles 3 (Switch) gab es eine ausführliche Vorstellung des Kampfsystems. Mit Project: Gathering könnt ihr über das nächste VR-Projekt von MyDearest abstimmen. Zum Live-Action-Detektivspiel The Centennial Case: A Shijima Story (PS4, PS5, Switch, PC) stellte uns Square Enix die Geschichte und das Gameplay vor. Aus Japan gibt es ein neues Video zu The Quintessential Quintuplets: Five Memories of My Time with You (PS4, Switch), eine Lektion in Sachen Kampfsystem erteilt uns GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch) und Front Mission 2089: Borderscape soll für mehrere Plattformen erscheinen.

Äußerst erfolgreich bei Kickstarter war das Metroidvania Afterimage (PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series). Das rundenbasierte RPG Honkai: Star Rail (PC, Mobil) von miHoYo geht bald in die zweite Beta-Phase. Das mit Spannung erwartete Starfield (Xbox Series, PC) gab immerhin einige Einblicke in den Sound. Für PS4 und Switch ist Tasomachi inzwischen ebenfalls erhältlich, auf PlayStation unterwegs ist auch Exo One. In der nächsten Woche geht Ys VI Mobile in die offene Beta. Aus Deathverse: Let It Die (PS4, PS5) ließ man den bekannten Komponisten Akira Yamaoka zu Wort kommen. Weitere Eindrücke zur mysteriösen Arena konnten wir aus Elden Ring (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series) gewinnen.

Zum Anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal gibt es inzwischen den ersten Trailer. Im Oktober steht in Japan ein Persona-Konzert an, welches neue Ankündigungen mit sich bringen könnte. Schon am 10. Mai könnt ihr zu einem Digital Event zu Monster Hunter Rise (Switch, PC) einschalten. Eine lebensgroße Figur zu Atelier Sophie 2 ist nur für die noch größere Geldbörse. Völlig kostenlos ist hingegen ein interessantes Interview mit Reggie Fils-Aimé. Für Abonnenten der bekannten Services kennen wir die Mai-Spiele: PlayStation Plus (Link), Games with Gold (Link) und Prime Gaming (Link) locken alle mit diversen Titeln.

Falls ihr einen neuen Monitor braucht, haben wir derzeit ein Gewinnspiel für euch. Dabei geht es um einen HUAWEI MateView GT 27 Standard im Wert von 399,00 Euro. Hier geht es zur Teilnahme, wir wünschen viel Glück!