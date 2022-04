Open-Beta zu Ys VI: The Ark of Napishtim auf Mobilgeräten beginnt in Kürze

Die Geschichte der Ys-Reihe geht wie jene von Dragon Quest, Final Fantasy und Shin Megami Tensei bis in die 80er-Jahre zurück. Damit reiht sich das Nihon-Falcom-Franchise in die Liste der großen JRPG Urgesteine ein.

Die Serie zählt bis heute insgesamt zehn Einträge in der Hauptreihe, außerdem zahlreiche Remakes bzw. Remaster, die nach und nach für modernere Systeme veröffentlicht wurden.

Den neuesten Ableger bekommt man jetzt mit dem ursprünglich 2005 für PlayStation 2 veröffentlichten Ys VI: The Ark of Napishtim. Nach einer PSP-Version 2006 und einer Steam-Version 2015 folgt bald die unlängst angekündigte mobile Version für iOS- und Androidgeräte.

Das Spiel wird den Namen Ys VI Mobile bekommen und zusätzlich zum klassischen Ys-Spielerlebnis diverse neue Online-Multiplayer-Features wie gemeinsames Raiden, oder Bosskämpfe erhalten, es kann aber auch einfach gemeinsam gefarmt werden.

Natürlich wird wieder als Adol Christin gespielt, zu ihm gesellen sich noch einige zusätzliche Charaktere aus dem Ys-Universum, die mit fünf Haupt- und neun Nebenklassen daherkommen. Zusätzlich soll das Spiel romantische Optionen bis hin zur Ingame-Hochzeit bieten. Selbstverständlich dürfen in einem MMORPG auch Pets nicht fehlen.

Die offene Beta startet am 6. Mai, allerdings nur in Südostasien. Ob es jemals eine westliche Veröffentlichung geben wird, steht noch in den Sternen. Zur kommenden Beta gibt es einen neuen Pre-Registration-Trailer:

via IGN, Bildmaterial: Ys VI: The Ark of Napishtim (Steam-Version), Restar Games, Falcom, XSEED, Marvelous / Manhattan People