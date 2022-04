Starfield und die Frage, wie die Suche nach Antworten klingt

Bethesda hat die dritte Episode der „Into the Starfield“-Videoreihe veröffentlicht. In der neuen Episode sitzen Audio Director Mark Lampert und Komponist Inon Zur zusammen und plaudern. Dabei ist klar, worum es geht.

Die beiden sprechen über das Sound-Design und die Musik und erzählen von kreativen Prozessen und der Suche nach Antworten, die im Zentrum der Musik von Starfield stehen soll.

„Starfield ist das ambitionierteste Projekt, an dem ich bisher gearbeitet habe“, erklärt Zur. „Es ist ein großes Spiel über große Weiten, aber vielmehr noch stellt es die großen Fragen – nämlich die philosophischen und wichtigen Fragen –, die die Leute sich normalerweise nicht trauen, zu stellen.“

Noch immer plant Bethesda den 11. November 2022 als Veröffentlichungstermin ein, das nur am Rande. Das neue Video bietet wieder einige Ideen und Artworks, aber keine Spielszenen.

Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.