Front Mission 2089: Borderscape soll für mehrere Plattformen erscheinen

Nach der Ankündigung von Front Mission 2089: Borderscape hat Square Enix einige weitere Details enthüllt. Besonders interessant ist dabei, dass die Veröffentlichung für mehrere Plattformen erfolgen soll. Neben Mobilgeräten werden also weitere Märkte erschlossen. Zudem gibt es ein erweitertes Konzept-Video inklusive Entwicklerstimmen.

Wie man die Mecha-Reihe kennt, befindet man sich wieder in einer kriegerischen, dystopischen Zukunft. Natürlich im Jahr 2089. Die Welt ist am Rande eines neuen Krieges, des Second Huffman War. Als Entwickler tritt BlackJack Studio auf, die Macher von Langrisser Mobile.

Zu Front Mission sind derzeit noch weitere Projekte in Arbeit. Forever Entertainment kündigte im Februar Remakes zu Front Mission 1st und Front Mission 2 für Nintendo Switch an.

Erweiterter Konzept-Trailer zu Front Mission 2089: Borderscape

Bildmaterial: Front Mission 2089: Borderscape, Square Enix, BlackJack Studio