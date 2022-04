Exo One: Der Schwerkraft könnt ihr bald auch auf PlayStation trotzen

Sci-Fi-Fans dürfen sich auf ihr nächstes Weltraumabenteuer freuen. Exo One von Solo-Entwickler Jay Weston wurde für PlayStation 5 und PlayStation 4 angekündigt. Exo One ist bereits für PC-Steam und Xbox erhältlich.

Die neue PS5-Version wird haptisches Feedback bieten, um das Erlebnis immersiver als je zuvor zu gestalten. Außerdem wird es eine Unterstützung für 120 FPS geben, wenn eure Fernseher das unterstützen.

Exo One ist eine interplanetare, Schwerkraft-trotzende Reise durch Raum und Zeit. Meistere ein wahrhaft außerirdisches Traversal-System und bewege dich auf eine Weise durch rätselhafte und trostlose Alien-Landschaften, die du noch nie erlebt hast. Benutze Schwung und Schwerkraft, um kolossale Geschwindigkeiten und berauschende Höhen zu erreichen.

„Die Reaktion auf das Erscheinen von Exo One überstieg meine kühnsten Träume“, erklärte Jay Weston, Entwickler von Exo One. „Ich habe in den letzten Jahren, seit ich mit der Entwicklung dieser Idee begonnen habe, so viel Unterstützung von meiner Community erhalten. Mit der Hilfe von All in! Games habe ich nun die Möglichkeit, das Spiel für alle, die keine Xbox oder keinen PC haben, auf die PlayStation zu bringen, worüber ich mich riesig freue!“

Der neue PS5-Trailer:

Bildmaterial: Exo One, Jay Weston, Future Friends Games