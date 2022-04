Xenoblade Chronicles 3 führt euch in die Grundlagen des Kampfsystems ein

Auf der offiziellen japanischen Website zu Xenoblade Chronicles 3 führt Nintendo in die Grundlagen des Kampfsystems des kommenden JRPGs ein. Wer Xenoblade kennt, der weiß, dass es da durchaus einiges zu lernen gibt.

Wie schon in bisherigen Teilen der Serie seht ihr die Gegner auf der Karte und könnt oft selbst entscheiden, ob ihr sie bekämpft. Darunter sind leichte Gegner, aber auch riesige Feinde, die ihr zu Beginn meiden solltet. Grundsätzlich solltet ihr aber mutig sein.

Wie wir bereits wissen, können wir Noah und im Laufe des Spiels sechs weitere Charaktere steuern. Jeder von ihnen verfügt dabei über seine eigene Rolle im Kampf. Drei verschiedene Rollen gibt es: Angreifer, Verteidiger und Heiler. Jede davon hat natürlich unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Angreifer können schweren Schaden zufügen, werden aber leicht vom Feind ins Visier genommen. Sie sollten sich stets in vorteilhafter Position halten und ausweichen. Verteidiger ziehen die Aggression von Feinden absichtlich auf sich, um Feinde zu schützen. Die Rolle des Heilers ist selbsterklärend.

Die roten Linien sind die Angriffslinien. Wird euer Charakter mit einer solchen Linie belegt, ist er im Visier des Gegners. Ziel muss es sein, diese Linien blau zu färben. Das bedeutet nämlich, dass eurer Verteidiger im Visier ist, der Schaden einstecken kann und eure Freunde verteidigt.

Die grünen Ringe um Charaktere sind die Heilkreise. Innerhalb dieser Bereiche können Heiler ihre Freunde heilen. Heiler sind übrigens auch die einzigen Charaktere, die andere wiederbeleben können. Dazu müssen sie sich in unmittelbarer Nähe des wiederzubelebenden Charakters befinden.

Diese Formationen sind wichtig im Kampf. Der Verteidiger muss sich so positionieren, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Angreifer muss so stehen, dass er den meisten Schaden anrichtet und der Heiler muss sich so bewegen, dass er im Notfall schnell nahe einem Charakter sein kann, der wiederbelebt werden muss.

Gegner sieht man auf dem Feld

Der Angreifer

Der Verteidiger

Der Heiler

