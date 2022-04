The Knight Witch will das Metroidvania-Genre mit Deckbau-Mechaniken auffrischen

Das Entwicklerteam von Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team hat nicht nur einen kreativen Namen, sondern bringt zusammen mit Publisher Team17 ein neues Spiel auf den Markt.

Bei The Knight Witch handelt es sich um einen neuen Titel, der sich in die große Riege der Metroidvania-Spiele einreihen will. Es soll noch im Jahr 2022 für PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.

Ritterhexe mit Zauberkarten

In The Knight Witch schlüpfen wir in die Rolle der Ritterhexe Rayne, die ihre Kräfte einsetzen muss, um sich in rasanten Shoot ‚em up-Kämpfen durch die Metroidvania-artigen Level der unterirdischen Stadt Dungeonidas zu schlagen. Eine Armee von Kriegsgolems belagert nämlich die friedliche Metropole und so gilt es, diese zurückzuschlagen.

Das Besondere an The Knight Witch ist das Deckbau-System. Es warten über 30 einzigartige Zauberkarten, aus denen man ein magisches Deck erstellen kann. Hinzu kommen Ritterfähigkeiten, die wir aufwerten und verbessern können. So können wir unseren eigenen Spielstil durchsetzen, indem wir entscheiden, ob wir eher Zauber- oder Ritterfähigkeiten gegen unsere Feinde nutzen.

Rayne schöpft ihre Energie außerdem von den Emotionen der Bürger Dungeonidas und kann sie ganz nach ihrem Belieben belügen oder die Wahrheit erzählen, um sich Vorteile zu verschaffen.

Das Entwicklerstudio gibt obendrein an, dass The Knight Witch mit einem intuitiven Auto-Aim-Feature entwickelt wurde, das wir beliebig ein- und ausschalten können. Zudem soll das Spiel ein fokussiertes Navi-System bieten, wodurch sich SpielerInnen niemals verirren sollen.

Einen Ankündigungstrailer und ein paar Bilder gibt es obendrauf:

Bildmaterial: The Knight Witch, Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team, Team17