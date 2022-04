MyDearest: Die VR-Experten lassen euch über ihr nächstes Projekt abstimmen

Wie findet man heraus, welche Spiele beim geneigten Publikum am besten ankommen? Dafür ist in der Regel die Marktforschung zuständig, aber hin und wieder liegen Entwickler und Publisher auch daneben und entwickeln an den Ansprüchen vorbei.

Die VR-Experten von MyDearest schlagen nun einen basisdemokratischen Weg ein. Mit Project: Gathering stellt man nämlich drei VR-Mehrspieler-Projekte zur Wahl. Das Spiel mit den meisten Stimmen geht dann in die Entwicklung. MyDearest hat sich mit Tokyo Chronos und ALTDEUS: Beyond Chronos einen Namen gemacht.

Diese Projekte könnt ihr auf dem Discord-Server von MyDearest unterstützen:

Code: Camp – ein kooperatives Camping-Fantasy-Spiel in einer offenen Welt

Code: Gauntlet – ein MOBA

Code: Bell – ein asymmetrisches Survival-Game im Format 1 gegen 4

Die Spannbreite ist somit recht groß. Wer bei der Abstimmung mitmacht, kann sogar einige Preise gewinnen. Alberto Moreno von MyDearest hebt hervor, dass man zusammen mit der Community das Spiel entwickeln wolle. Erstmals soll so ein Spiel schon ab der Konzeptphase mit der Community besprochen werden.

Die folgenden Videos stellen das ganze Projekt vor und sollen euch bei der Entscheidung helfen. Welches der drei Projekte ist euer Favorit?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

via Gematsu, Bildmaterial: Project: Gathering, MyDearest