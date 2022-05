Sonntagsfrage: Bestellt ihr Videospiele vor?

Videospiele vorbestellen ist in den letzten Jahren immer wieder in Verruf geraten. Die Gründe dafür sind simpel. Oft freut man sich auf das Spiel, vertraut dem Entwicklerstudio und am Ende wird der Titel entweder verschoben oder es kommt kein fertiges Spiel auf den Markt. Das sorgt natürlich für Frust. Um diesen Frust ein wenig entgegenzuwirken und euch dazu zu bewegen ein Spiel trotzdem vorzubestellen, legen die Studios den Spielen schöne Vorbestellerboni mit bei.

Diese fallen von Spiel zu Spiel unterschiedlich aus. Manchmal sind es kleine, digitale Güter, die einem versprochen werden. Darunter fallen dann vorerst-exklusive, kosmetische Veränderungen bei Charakteren oder mehr Materialien beim Spielbeginn. Andere Studios und Publisher locken SpielerInnnen auch mit physischen Boni und kleinen Goodies. Und dann gibt es auch noch die Unternehmen, die einem früher Zugang zum Spiel geben, wenn man dieses vorbestellt. Es gibt also viele Tricks, um früher an das Geld der KundInnen zu kommen.

Doch überzeugen euch diese Vorgehen zum Vorbestellen? Oder sprecht ihr euch generell gegen das vorbestellen von Videospielen aus? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

