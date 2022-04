Tales of Arise: Die Verkaufszahlen erreichen bereits den nächsten Meilenstein

Bandai Namco hat wieder etwas zu feiern mit Tales of Arise. Mit zwei Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten hat das JRPG den nächsten Meilenstein erreicht. Das feiert man mit einer entsprechenden Illustration.

Nach der Veröffentlichung am 10. September 2021 für PlayStation, Xbox und Steam dauerte es nur wenige Tage bis zur ersten Million. Ende Oktober vermeldete man zuletzt 1,5 Millionen. Mit Kollaborationen zusammen mit Scarlet Nexus und Atelier Sophie 2 hielt man sich auch in diesem Jahr im Gespräch. Auf eine Fortsetzung solltet ihr jedoch nicht hoffen.

Wo reiht sich Tales of Arise nun in der Serie ein?

Im März 2021 veröffentlichte Bandai Namco konkrete Verkaufszahlen zur Tales-of-Reihe. Tales of Symphonia und Tales of Vesperia lagen damals an der Spitze mit je etwa 2,4 Millionen Einheiten. Tales of Destiny mit den damals 1,7 Millionen Einheiten fällt damit vom Treppchen. Tales of Arise ist somit nun auf Platz 3, wenn es um die Verkaufszahlen von Tales of geht.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco