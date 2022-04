Final Fantasy XVI: Entwicklung des Spiels laut Producer Yoshida „in der Endphase“

Das letzte offizielle Statement zu Final Fantasy XVI datiert vom Dezember 2021. Damals hatte sich Producer Naoki Yoshida zu Wort gemeldet und sich entschuldigt. Denn nachdem er eigentlich für 2021 neue Details zu Final Fantasy XVI versprochen hatte, musste er die Fans auf das Frühjahr 2022 vertrösten.

Inzwischen sprießt der Rasen, die Kirschen blühen, aber von Final Fantasy XVI noch keine Spur. Umso verwunderlicher ist es da, dass Producer Naoki Yoshida kommuniziert, Final Fantasy XVI sei inzwischen „in der Endphase“ der Entwicklung.

Genau so zitiert ihn das kostenlose, japanische UNIQLO-Magazin. UNIQLO bringt in diesen Tagen eine Kollektion anlässlich des 35. Geburtstags von Final Fantasy heraus. Mit dabei ist auch ein Shirt zu Final Fantasy XVI. Und so kommt es, dass Naoki Yoshida auch im UNIQLO-Magazin kurz zu Wort kommt.

„Die Entwicklung des neuesten Titels, Final Fantasy XVI, befindet sich in der Endphase“, wird Naoki Yoshida zitiert. „Final Fantasy XVI zielt darauf ab, die Geschichte und das Spielerlebnis in ein Einzelspieler-Spiel zu integrieren“, so Yoshida. Er hebt hier explizit den Unterschied zu einem MMORPG hervor. Für den geneigten Leser eines UNIQLO-Magazins ist das möglicherweise relevant. „Das macht die Geschichte noch fesselnder. Es ist eine sehr dichte Geschichte.“

„Als Erwachsener habe ich etwas über die Gesellschaft gelernt und mir gesagt: ‚Die Realität ist nicht so einfach wie ein Videospiel.‘ Ich hoffe, dass diejenigen, die einst Final Fantasy verließen, sich daran erinnern, wie aufregend ihre Leidenschaft für Videospiele damals war“, so Yoshida im Magazin.

Bei Reddit und Resetera hoffen die Final-Fantasy-Fans, dass es wohl doch noch mit einer Veröffentlichung 2022 klappen könnte. Allein das Zitat in einem Modemagazin als Anlass der Hoffnung zu nehmen, scheint allerdings etwas unbegründet.

Laut Naoki Yoshida hat die Coronavirus-Pandemie die Entwicklung von Final Fantasy XVI um etwa ein halbes Jahr zurückgeworfen. In seiner Neujahrsbotschaft sagte Yoshida zum Jahreswechsel: „Wir haben [trotz Corona] endlich einen Punkt erreicht, an dem wir die Entwicklung einen Gang hochschalten können, um auf die Veröffentlichung des Spiels hinzuarbeiten.“

Auch ist die Begrifflichkeit der „Endphase“ natürlich dehnbar. Was meint ihr?

