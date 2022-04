Atlus kündigt Persona-Konzert an und Fans dürfen auf Spiele-Ankündigungen dazu hoffen

Atlus wird am 8. und 9. Oktober auf der Makuhari Messe in Chiba das Persona Super Live P-Sound Wish 2022 ~Crossing Journey~ Konzert veranstalten. Wie immer ein super-prägnanter Titel und es gibt auch noch ein paar weitere Details.

Am ersten Tag soll es demnach Live-Auftritte von Lyn Inaizumi, Yumi Kawamura, Lotus Juice und Shoji Meguro geben, während sich Fans am zweiten Tag auf Lyn Inaizumi, Shihoko Hirata, Shoji Meguro und Lotus Juice freuen dürfen.

Gut für alle, die nicht mal eben für ein Persona-Konzert nach Japan fliegen möchten: Atlus wird das Konzert kostenpflichtig live streamen. Während der Kartenvorverkauf heute beginnt, gibt es Karten für den Livestream am 1. Mai auf dieser Website.

Neben Musik hoffen Fans auch auf Ankündigungen und diese Hoffnungen sind nicht unbegründet. Die Persona-Konzerte waren in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Ankündigungen. 2017 kündigte man parallel Persona 5: Dancing in Starlight und Persona 3: Dancing in Moonlight an. 2019 enthüllte man zum Konzert Persona 5 Royal.

Es gibt durchaus noch „offene“ Gerüchte: So geisterte eine Umsetzung von Persona 4 Golden für Nintendo Switch und PlayStation schon mehrfach durch die Medien. Abwegig wäre es nicht. Zuvor hatte ein ähnlich oft zitierter Leaker die Existenz des Remasters von Persona 4 Arena Ultimax verraten.

Trailer zum Konzert:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary, Atlus