Das war… Kalenderwoche 43/2020

Die nächste überraschende Ankündigung von Nintendo und der erste Patch zum Final Fantasy VII Remake sorgten in dieser Woche für die meiste Aufregung. Neben zahlreichen Videos der Woche haben wir zudem drei neue Reviews, eine Kolumne sowie die heutige Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo geht in diesem Jahr den Weg der plötzlichen und überraschenden Neuankündigungen. Mit Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light (Switch) lokalisiert man den Erstling der Strategie-Reihe erstmals. Die Veröffentlichung erfolgt am 4. Dezember hierzulande jedoch leider nur digital und zeitlich begrenzt.

Große Veröffentlichungen ziehen in der Regel auch große Patches nach sich. Nicht so Final Fantasy VII Remake (PS4), denn erst in dieser Woche kam das erste Update. Dieses fällt zudem auch recht klein aus, wobei die bekanntesten Makel auch nicht behoben wurden.

Neu angekündigt wurde mit The Wandering Village (PC) eine Städtebau-Simulation, welche interessanterweise auf dem Rücken eines Giganten angesiedelt ist. Für Stadia enthüllt wurde zudem Pac-Man: Mega Tunnel Battle und Cotton Reboot! (PS4, Switch) schafft es im nächsten Jahr auch nach Europa. Zum bunten Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, Xbox One, PC) könnt ihr euch den Eröffnungsfilm ansehen. Mit Uppers (PC) (Link), Pumpkin Jack (Switch, Xbox One, PC) (Link), Witch It (PC) (Link), Legends of Ethernal (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) sowie The Guise (PC) (Link) gab es zudem die Launchtrailer zu aktuellen Veröffentlichungen.

Bandai Namco hat mit Tales of Crestoria – The Wake of Sin einen Kurzanime zum aktuellen Mobile-Spiel veröffentlicht, welcher in die Geschichte einführt. Zum Musou-Ableger Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch) gab es bereits zum dritten Mal längst vergessene Erinnerungen. Aus Genshin Impact (PS4, PC, Mobil) wurden die Charaktere Klee und Jean je mit einem neuen Trailer bedacht. Auf die nächste Generation eingestimmt wurden wir mit Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), während es bei Puyo Puyo Tetris 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) vor allem um die verschiedenen Spielmodi ging. Dank NIS America schafft es R-Type Final 2 (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) physisch und mit deutschen Texten zu uns und aus dem Fantasy-Rollenspiel Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift (PS4, Switch, PC) erreichte uns eine Charakter-Vorstellung.

Die wichtigsten Livestreams von Capcom zur Tokyo Game Show 2020 Online könnt ihr nun mit deutschen Untertiteln nachholen. Auf den 5. November datiert wurde Seven Knights: Time Wanderer (Switch) und zu Little Nightmares II (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es stilsicher einen Halloween-Trailer. Zu Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) steht ein Update und die „Game of the Year“-Edition an. Am 8. Dezember geht es in Monster Sanctuary (PS4, Switch, Xbox One, PC) ans Monstersammeln, zum Horror-Adventure Scorn (Xbox Series, PC) gibt es viel neues Gameplay-Material, Darkest Dungeon II (PC) startet im nächsten Jahr in den Early Access und aus dem Cel-Shading-Shooter XIII (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurden die Waffen präsentiert.

Das schnelle Fighting-Game Die by the Blade (PS4, Switch, Xbox One, PC) ist derzeit bei Kickstarter. Im RPG Young Souls (PC) geht es in einem speziellen Setting in Dungeons. Den Sprung auf Nintendo Switch geschafft hat Horace und Underhero erhält noch eine physische Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) ist Cagliostro nun erhältlich und Yuel folgt im Dezember, nächste Woche gibt es dann für Jump Force (PS4, Switch, Xbox One, PC) Verstärkung in Form von Meruem und Hiei und noch im November erhält Mortal Kombat 11 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) Besuch von Rambo.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Im Genre der Monstersammelspiele konnte uns Nexomon: Extinction (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) überzeugen, dazu trägt auch ein inzwischen veröffentlichtes Update bei. Mit schlüpfrigen Themen angereichert zeigt sich Moero Crystal H (Switch) (zum Testbericht), das Gameplay ist ein klassischer Dungeon Crawler. Angespielt haben wir auch die Neuzugänge Steve & Alex aus Super Smash Bros. Ultimate (Switch) (zum Testbericht).

In unserer aktuellen Kolumne geht es um digitale und analoge Spiele sowie die reichhaltigen Verbindungen zueinander. Nachdem analoge Spiele auch in Videospielform erschienen sind, gehen nun einige Titel auch den umgekehrten Weg.

In der aktuellen Sonntagsfrage stellen wir mit Virtual Reality und Augmented Reality zwei neuere Konzepte gegenüber, welche die gesteigerte Immersion als gemeinsames Ziel haben. Welches dieser Konzepte sagt euch mehr zu?