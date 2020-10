Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light wird erstmals lokalisiert

Kaum ein Publisher versteht es wohl so gut, zu verzücken und gleichzeitig zu verärgern. Nintendo bringt dieses Kunststück heute mal wieder fertig. Mit der Ankündigung von Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light für Nintendo Switch sorgt man für Heiterkeit. Es handelt sich um den ersten Titel der traditionsreichen Fire-Emblem-Serie, den Nintendo erstmals lokalisiert. Nach all den Jahren. Das ist ja grandios!

Und dann: Wieder diese unsägliche Limitierung, noch dazu digital. Nur bis zum 31. März 2021 soll Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light im Nintendo eShop erhältlich sein. Neue Features wie Zurückspulen, Schnellvorlauf und mehrere Spielstände sollen dafür das Spielerlebnis verbessern.

Europa lernte Marth erstmals als Kämpfer in Super Smash Bros. kennen. Doch die Geschichte des Prinzen begann viel früher mit Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light.

Marth bricht zu einer spannenden Reise auf, um den Frieden im Königreich Akaneia wiederherzustellen. Die Aufgabe der SpielerInnen besteht darin, ihre Truppen taktisch geschickt einzusetzen. Dafür können sie aus Dutzenden Charakteren wählen – alle davon mit einzigartigen Fähigkeiten, die in der Hitze des Gefechts den Ausschlag geben können. Wird Marth das göttliche Schwert Falchion und das Fire Emblem erringen? Und wird er das Königreich retten können?

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light wird am 4. Dezember erscheinen und soll digital nur 5,99 Euro kosten. Das Spiel wird eine englische Lokalisierung bieten. Für Nordamerika kündigte Nintendo auch eine physische Sammleredition an. Ihr seht deshalb neben dem Ankündigungstrailer für Europa unten auch jenen für Nordamerika und nachfolgend die Sammleredition. Sie beinhaltet diverse Boni aber leider das Spiel auch nur als Downloadcode.

Die nordamerikanische Ankündigung

Bildmaterial: Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, Nintendo