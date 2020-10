Das düstere Metroidvania-Märchen The Guise ist jetzt erhältlich

GameNet hat heute das finstere Märchen The Guise auf Steam veröffentlicht. Euch erwarten furchteinflößende Orte wie sterbende Dörfer, dunkle Wälder, Kerker, Labyrinthe und verborgene Kammern mit Schätzen.

Ogden, ein zu neugieriger Waisenjunge, schleicht sich, entgegen des Rates der Leiterin des Waisenhauses, in ein zugesperrtes Zimmer und setzt eine verfluchte Maske auf, die ihn zu einem Monster macht. Es gilt nicht nur, sich an den neuen Körper zu gewöhnen und die monströsen neuen Fähigkeiten zu meistern, sondern auch an den letzten Überbleibseln der eigenen Menschlichkeit festzuhalten. Ogden hat nun bestialische Beweglichkeit, monströse Kräfte und übermenschliche Fähigkeiten. Aber Vorsicht – fast alles in diese Welt ist hinter ihm her.