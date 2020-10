Uppers ist ab sofort auch im Westen erhältlich

Ab sofort ist Uppers nun auch in einer englischen Version für PC-Steam erhältlich. Das diesem Grund hat XSEED Games einen Launchtrailer veröffentlicht, den ihr bei YouTube findet. Die PlayStation-4-Version wird es jedoch nicht mehr geben. Die Lokalisierung von Uppers ist eine sehr lange Geschichte. 2016 tauchten schon englische Trophy-Listen auf, 2018 folgte dann die Ankündigung des Action-Spiels für PlayStation 4 und PCs für den Westen. Nun gab es für 29,99 Euro immerhin die Veröffentlichung bei Steam, für kurze Zeit sogar mit einem Rabatt von 15 Prozent.

In Japan erschien der Titel 2016 für PlayStation Vita. Die Version für PCs ist ein Remaster mit 1080p und 60 fps. Die übersetzten Texte unterstützen die Sprachen Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (traditionell und vereinfacht).

Immer auf der Suche nach Ärger

Auf einer verlassenen Insel versetzt euch Uppers in die Rolle von bis zu 13 Charakteren, die sich im ewigen Kampf gegen Banditen befinden und über die Insel streunen, immer auf der Suche nach Ärger. Dabei folgt ihr einer Geschichte, die zwei Männer umgibt, die ihren Weg suchen, um die Spitze in diesen Gefechten zu erreichen. Je mehr Erfolg ihr habt, desto beliebter seid ihr auf der Insel und desto mehr Stärkungen bekommt ihr, um in den Straßenkämpfen siegreich zu bleiben.

Die Möglichkeiten, die in den Schlachten geboten werden, sind fast endlos. Entweder bearbeitet ihr eure Gegner klassisch mit den Fäusten oder ihr bezieht die Umgebung mit ein. Bewerft eure Feinde mit Autos, Fahrrädern oder Motorrädern, werft sie in das Wasser oder schleudert sie in einen Helikopter, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

