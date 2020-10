Final Fantasy VII Remake hat heute seinen ersten Patch seit dem Launch erhalten

Kaum zu glauben bei einem Projekt dieser Größe, aber heute hat Final Fantasy VII Remake tatsächlich den ersten Patch seit der Veröffentlichung im April erhalten. Der 140 MB große Patch bringt das Spiel somit auch erst auf Versionsnummer 1.01 – eine kleine Rarität in diesen Zeiten.

Trotzdem gab es auch an Final Fantasy VII Remake das ein oder andere auszubessern. Eine leichte Übung wäre es wohl gewesen, in den sechs zurückliegenden Monaten einige der im Vergleich zum Gesamtspiel fast schon beschämenden Texturen nachzubessern. Über Tifas Tür beispielsweise haben sich Fans fast schon lustig gemacht. Schade, aber daraus wurde nichts, wie aktuelle Screenshots von Twitter-Nutzer xenosaga7 zeigen.

Aktuelles Merchandise zu Final Fantasy VII:

Stattdessen bietet der Patch ganz schnöde Bugfixes. Laut den Patch-Notes (via Push Square) wurden einige Probleme behoben, bei denen das Spiel crashte. Auch einige Freezing-Bugs und Frame-Rate-Probleme wurden behoben. Und – besonders beliebt – natürlich wurde auch an der „Performance und Stabilität“ geschraubt. Andere Quellen berichten von Patch-Notes, die lediglich „various bugfixes“ ausweisen.

Auf jeden Fall aber leider nur technische Nachbesserungen. Berichten zufolge wurde der Patch bisher nur in Asien ausgerollt, aber er sollte wohl demnächst auch auf euren heimischen Konsolen sichtbar werden.

Verkaufserfolge weltweit

Zuletzt ist es ruhig geworden um das Final Fantasy VII Remake. Die Verkaufszahlen dürften Square Enix allerdings überzeugt haben. Unter anderem aus den USA erreichten uns Rekordmeldungen. Dort legte das Remake den erfolgreichsten Launchmonat der Seriengeschichte hin.

In Deutschland vermeldete der Branchenverband game schon kurz nach dem Launch über 100.000 verkaufte Einheiten des Final Fantasy VII Remake. Inzwischen dürfte sich das Spiel stramm auf die 200.000 Einheiten bewegen, doch bisher gab es den entsprechenden Sales Award noch nicht.

Spekulationen um mögliche DLCs zu Final Fantasy VII Remake

Square Enix bestätigte unterdessen schon bei mehreren Gelegenheiten, dass die Arbeiten am zweiten Teil des Remakes bereits laufen. Doch es gibt nicht einmal einen Anhaltspunkt, wann genau Fans die Remake-Welt auch außerhalb Midgars erleben. Vor Wochen sorgte Square Enix CEO Yosuke Matsuda für Spekulationen, als er gegenüber Investoren davon sprach, man wolle „das ganze Jahr über neue Spieler“ für das Spiel gewinnen. Das klang in den Ohren vieler Fans nach möglichen DLCs. Doch angekündigt wurde dazu offiziell bislang nichts.

via Push Square, Twisted Voxel, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO