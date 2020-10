Halloween made in Germany: Witch It lädt zum gruseligen Mehrspieler-Versteckspiel

Rechtzeitig zu Halloween verlässt das Mehrspieler-Versteckspiel Witch It bei Steam den Early Access. Damit steht das Spiel von Barrel Roll Games (ja, so heißen sie) und Daedalic Entertainment nun als Vollversion zur Verfügung. Aus diesem Anlass gibts natürlich auch nochmal einen Launchtrailer.

In Witch It versuchen die Hexen auf einer Vielzahl an abwechslungsreichen Maps den Jägern zu entkommen, indem sie sich in jegliche nur erdenklichen Gegenstände verwandeln. Die Jäger hingegen müssen ihr Bestes geben, um den Hexen mithilfe von allerlei Werkzeugen und Tricks den Garaus zu machen. Zum Release der Vollversion wird auch das bisher größte Update veröffentlicht, das dem Spiel zwei brandneue Maps, neue Fähigkeiten, diverse Deko-Gegenstände und mehr hinzufügt.