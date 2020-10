Neuer Genshin-Impact-Trailer zeigt die explosive Klee

Mit Genshin Impact hat der Entwickler von Honkai Impact 3 einen neuen Giganten in der Gacha-Gaming-Szene veröffentlicht. Das Besondere an dem Titel von miHoYo ist nämlich, dass es sich gar nicht wie ein typisches Gacha-Spiel anfühlt. Mit der offenen Welt, den zahlreichen Quests und versteckten Schätzen könnt ihr dutzende Stunden verbringen. Auch bekommt ihr einfach durch das Spielen der Geschichte einige gute Charaktere. Und das alles, ohne auch nur einen einzigen Cent auszugeben!

Eine kurze Einführung in das Gebet-System

Am Ende des Tages besteht das Geschäftsmodell von Genshin Impact trotzdem daraus, tolle neue Einheiten zu veröffentlichen, um die Spieler zum Geldausgeben zu bewegen. In diesem Titel ist es möglich mithilfe von Gebeten neue Charaktere oder Waffen zu beschwören. Die Gebete könnt ihr durch das Ausgeben von diversen Ingame-Währungen durchführen. Während des Spielen sammelt ihr Urgesteine, mit denen ihr Beschwörungen durchführen könnt. Jedoch könnt ihr diese Währung nicht in unendlichen Mengen im Spiel finden. Entweder ihr spart oder ihr gebt reales Geld aus, um euch Urgesteine zu kaufen und damit die Gebete durchzuführen.

Um die Gebete durchzuführen, gibt es verschiedene Gebets-Banner. Diese sogenannten Banner bieten euch alle Charaktere und Waffen des Spieles an, abgesehen von zeitexklusiven Objekten. Die Charaktere und Waffen sind in verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt. Je seltener etwas ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Objekt zu bekommen. So liegt die Wahrscheinlichkeit ein 5-Sterne-Objekt zu bekommen bei nur 0,6 %. Und dann heißt das noch nicht, dass ihr die gewünschte 5-Sterne-Einheit oder -Waffe bekommt.

Immerhin ist das Spiel mit 4-Sterne-Objekten großzügig und gibt euch alle zehn Gebete eine 4-Sterne-Einheit oder -Waffe. Doch auch bei den 5-Sterne-Objekten gibt es eine Hilfe: Nach 90 Gebeten erhaltet ihr garantiert ein 5-Sterne-Objekt. Um die Chancen auf die gewünschte Figur zu erhöhen, besitzt jeder Banner einen oder mehrere Fokus-Charaktere.

Die neue Einheit: Klee

Einer dieser Fokus-Charaktere im ersten großen Banner nach Release war Venti. Bei ihm handelte es sich um einen 5-Sterne-Anemo-Bogen. Anemo ist eines der Elemente und im Grunde einfach ein Wind-Element. Doch dieser Banner ist nun nicht mehr erhältlich.

Dafür wird es ab dem 20.10.2020 gegen 19 Uhr unserer Zeit mit „Flammende Schritte“ einen neuen Banner geben, mit einem neuen Charakter im Fokus. Hierbei handelt es sich um die Pyro-Einheit Klee der Seltenheitsstufe 5-Sterne. Sie kämpft mit einem Buch, also mit Magie. Neben Klee werden auch die 4-Sterne-Einheiten Noelle, Xingqiu und Sucrose eine erhöhte Erscheinungsrate haben. Der Banner selbst wird bis zum 9. November verfügbar sein.

In einem sehr niedlichen Video wird euch Klee nun vorgestellt und ihr könnt euch einen ersten Eindruck der jungen Kämpferin machen. Wer die Geschichte von Genshin Impact bereits weit gespielt hat, wird diese junge Dame wahrscheinlich bereits aus einer der Quest-Reihen kennen.

Wenn ihr Lust auf das Spiel bekommen habt, es ist für PlayStation 4, mobile Geräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Pünktlich zu Weihnachten könnt ihr dann auch ein neues Gebiet erkunden.

via Nichegamer, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo