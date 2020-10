Little Nightmares II: Der Doktor lädt zur Halloween-Sprechstunde

Bandai Namco und die Entwickler von Tarsier Studios haben stilsicher einen Halloween-Trailer zum kommenden Grusel-Abenteuer Little Nightmares II vorgelegt. Nach eigenen Angaben sehen wir dabei das gruseligste Level des Spiels, nämlich das Krankenhaus. Als besonders unangenehm erweist sich dabei der Doktor, welchen wir auch im Video sehen können.

Das neue Abenteuer dreht sich diesmal um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzerrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er allerdings von Six, die diesmal computergesteuert wird. SpielerInnen können eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen und die gruseligen Geheimnisse der düsteren Welt aufdecken, die von monströsen und grotesken Bewohnern bevölkert wird.

Little Nightmares II erscheint am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs in speziellen Editionen. Später im Jahr folgen dann auch Veröffentlichungen für PlayStation 5 und Xbox Series X. Wer das Spiel dann schon besitzt, kann wie fairerweise größtenteils üblich kostenlos upgraden.

Little Nightmares II – Halloween-Trailer

Bildmaterial: Little Nightmares II, Bandai Namco / Tarsier Studios