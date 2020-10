Legends of Ethernal schickt euch am 30. Oktober auf die Reise

Das Action-Adventure Legends of Ethernal wird euch am 30. Oktober auf die Reise schicken. Dabei gilt es, eure Familie wiederzufinden. Der Veröffentlichungstermin für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam wurde nun bekannt gegeben und gleichzeitig ein neuer Trailer veröffentlicht. Für das 2D-Action-Adventure, welches vom Lucid Dreams Studio entwickelt wurde, tritt Natsume als Publisher auf. Eine Demo zum Titel ist via Steam verfügbar.

SpielerInnen steuern einen Jungen, der sein Zuhause in Schutt und Asche vorfindet, während von seinen Eltern jede Spur fehlt. Mutig und entschlossen macht er sich auf eine Reise, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seiner Familie aufzudecken. Die Erkenntnisse, die er dabei macht, werden jedoch die Welt von Arkanys aus den Fugen reißen.

SpielerInnen lösen Rätsel, bekämpfen Feinde und stellen sich fordernden Bossgegnern in einer Vielzahl von Dungeons. Auf dem Weg finden sie neue Waffen und Gegenstände, die neue Spielmechaniken freischalten. So ist es etwa möglich aus Äther diverse Gegenstände herzustellen, welche die weitere Reise erleichtern. Die schöne, handgezeichnete 2D-Optik des Titels wird zudem von der Musik von William Gough untermalt.

Seht euch nachfolgend den neuen Trailer zu Legends of Ethernal an:

Bildmaterial: Legends of Ethernal, Natsume / Lucid Dreams Studio