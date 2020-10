Jump Force: Meruem und Hiei treten in wenigen Tagen in den Ring

Mit dem Character Pass 2 zum Beat’em Up Jump Force treten fünf neue Kämpfer dem spielbaren Charakter-Roster bei. Der erste Charakter ist mit Shoto Todoroki aus My Hero Academia bereits enthüllt und erschienen. Als zweiter und dritter Charakter wurden Meruem aus Hunter x Hunter und Hiei aus Yu Yu Hakusho vorgestellt, allerdings stand ein genaues Veröffentlichungsdatum noch aus. Wie Bandai Namco und Spike Chunsoft nun bekannt gaben, erscheinen die beiden Kämpfer am 27. Oktober, also bereits in wenigen Tagen!

Der Ameisenkönig und das dritte Auge

Meruem ist der „König der Ameisen“ aus der Hunter-x-Hunter-Saga und mächtiger Anführer der Chimärenameisen. Er übertrifft die menschliche Intelligenz bei Weitem und besitzt eine überwältigende physische Stärke. Seine Schwanzschläge waren bereits als Neugeborener zum Fürchten. Hiei hingegen beherrscht eine dämonische Energie und greift seine Feinde mit seinem furchterregenden Flammenangriff „Drache der Dunkelheit“ an, nur um sie in Brand zu setzen.

Das Beat ’em up Jump Force* ist seit Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Eine Switch-Version namens Jump Force Deluxe Edition, die den ersten Character-Pass mit neun zusätzlichen Charakteren enthält, ist seit dem 28. August erhältlich.

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft