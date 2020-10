Action, Rätsel und Retro-Minispiele: Horace ist jetzt auf Switch erhältlich

Das bei Steam bereits erhältliche und mit einigen Bestnoten versehene Horace erscheint heute auch für Nintendo Switch. Gemeinsam mit Publisher 505 Games plazierte das Entwicklerduo Paul Helman und Sean Scaplehorn den herausfordernden Platformer für 14,99 Euro im Nintendo eShop.

Das Spiel vereint Platforming-Action mit Rätseln, einer Reihe von Retro-Minispielen und Charakter-Fähigkeiten, inspiriert von Metroidvania-Games. Man folgt dem namensgebenden kleinen Roboter mit großem Herzen lachend, weinend und jubelnd auf eine „rührend erzählte, handgefertigte und unvergessliche Reise“.

„Ich bin unglaublich stolz darauf, Horace auf Nintendo Switch zu bringen“, sagt Paul Helman, der ‚führende‘ Entwickler des Zweier-Teams hinter Horace. „Das Spiel ist im Grunde genommen die Essenz meines Lebenswerks und meiner mehr als 25 Jahre in der Spielebranche. Ein so kleines Team hat eine geradezu verrückte Menge an Arbeit in die Erschaffung von Horace gesteckt. Gemeinsam mit Sean Scaplehorn, der den gesamten Code erstellt hat, habe ich eine immense Menge an Artwork und Musik geschaffen, die Story geschrieben und das komplette Gameplay designt, daher ist es großartig, dass sich unsere enormen Anstrengungen gelohnt haben und wir Horace endlich auf Konsole sehen.“

Bildmaterial: Horace, 505 Games