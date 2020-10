NIS America bringt R-Type Final 2 physisch und mit deutschen Texten in den Westen

NIS America hat heute enthüllt, dass man den Vertrieb von R-Type Final 2 im Westen übernimmt. Im Frühling 2021 soll die Veröffentlichung des von Granzella entwickelten und einst per Crowdfunding finanzierten Side-Scroll-Shooter erfolgen. Als Plattformen sind PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PCs via Steam, GOG und Epic Games Store geplant. Die japanischen und englischen Sprachausgaben werden unter anderem durch deutsche Texte ergänzt. Ein neuer Trailer zeigt euch Einblicke ins Spiel.

Die Konsolen-Versionen erscheinen dabei auch physisch. Die „Inaugural Flight Edition“ bietet neben dem jeweiligen Spiel auch den Soundtrack und ein Artbook. Auch eine Limited Edition ist geplant, dazu gibt es aber noch keine genaueren Details.

Side-Scroll-Shooter mit Tradition

R-Type erschien einst 1987, nun will man an R-Type Final anknüpfen und ein noch intensiveres Erlebnis bieten, inklusive Anpassungsmöglichkeiten. Die Stages will man von Grund auf neu bauen und auch neu interpretieren. Auch den Schwierigkeitsgrad soll man seinen Bedürfnissen anpassen können.

Modi wie Score Attack sollen zum wiederholten Spielen anregen. Es soll das beste R-Type sein, das man machen kann. Auch dank Widescreen-Möglichkeit, die es früher für Side-Scroller natürlich nicht gab.

