Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift stellt Rosetta vor

Das Fantasy-Rollenspiel Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift hat durch Publisher Clouded Leopard Entertainment einen neuen Trailer erhalten. Darin wird Rosetta vorgestellt, welche von Kanon Takao gesprochen wird. Rosetta hat ihr Gedächtnis verloren, weiß aber noch, dass sie eine Assistentin war. Aber was ist wirklich passiert? Beim Entwickler Primary Orbit wird der Dungeon Crawler übrigens hauptsächlich von einer einzigen Person, Shinano Ishiguro, entwickelt.

Die Veröffentlichung im Westen erfolgt rein digital mit englischen Texten und japanischen Stimmen. In Japan und Asien gibt es auch physische Veröffentlichungen, darunter eine Limited Edition, welche die Heldin Mylne als Figur enthält. Seit der ursprünglichen Veröffentlichung wurde an der Grafik gearbeitet, zudem wurde die englische Übersetzung erneuert.

Apotheker werden ist sehr schwer…

Der Großvater der Heldin Mylne ist ein berühmter Apotheker, der seiner Enkelin den Auftrag erteilt, Zutaten für einen Arzneitrank zu suchen. Mit dieser Mission beginnt für die junge Mylne ein großes Abenteuer. Dabei wird sie lernen, wie man Tränke herstellt, um selbst später eine Apothekerin zu werden.

Ihr führt die Hauptfigur durch verschiedene Gebiete, während sie Wälder und andere Areale erkundet, die sich außerhalb ihrer Heimat befinden. Dabei entdeckt Mylne verschiedene Zutaten, aus denen sie Tränke produziert.

Dabei ist es wichtig, bestimmte Materialien zu suchen, da sie während ihrer großen Mission anderen Bewohnern des Waldes hilft. Um die Probleme ihrer Mitmenschen zu lösen, muss das Mädchen besondere Tränke erstellen. Für den weiteren Spielspaß sorgen versteckte Minispiele im Wald und Verliese, in denen Mylne auch kämpfen muss. Wer es lieber ruhiger mag, kann nebenbei Fische fangen.

Am 28. Januar 2021 erscheint Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift auch für Nintendo Switch und PlayStation 4. Seit dem 17. Mai 2018 ist das Indie-Spiel für PCs via Steam erhältlich.

Rosetta im Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift, Clouded Leopard Entertainment / Primary Orbit