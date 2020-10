Der Launchtrailer zu Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition

Publisher Activision und Entwickler FromSoftware haben einen Launchtrailer für die anstehende „Game of the Year“-Edition von Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht. Dieser wirft einen Blick auf das baldige Update, das zusätzliche Inhalte für den Samurai-Action-Titel liefern soll.

Diese Inhalte liefert das Update

Besagtes Update steht SpielerInnen des Titels ab dem 28. Oktober 2020 kostenfrei zur Verfügung. An Figuren des Bildhauers können dann bereits besiegte Bosse erneut herausgefordert werden. Dies dient auch als Vorbereitung auf besondere Herausforderungen, welche mit nur einem Leben absolviert werden müssen.

Ebenfalls neu hinzugefügt werden drei kosmetische Outfits. Dazu gehören unter anderem „Tengu“ und „Old Ashina Shinobi“. Zwei erhält man durch die neuen Herausforderungen, das dritte für das Beenden des Spiels.

Die dritte Neuerungen betrifft 30-sekündige Geist-Daten, welche Spieler hochladen und anderen Spielern zur Verfügung stellen können. Damit kann man anderen Spielern seine Fähigkeiten, einen speziellen Ort oder sonst ein Geheimnis zeigen.

Die physische „Game of the Year“-Edition

Eine physische Veröffentlichung von Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition ist für PlayStation 4 auch angedacht. Allerdings vorerst nur in Japan. Neben dem Update enthält das Spiel einen zusätzlichen Spielratgeber. Dieser bietet neben Ausführungen zu Kampftechniken auch Tipps, um den Einstieg zu meistern. Ferner kommt der Titel in einer speziellen Umverpackung. Ob die „Game of the Year“-Edition auch ihren Weg in den Westen findet, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Sekiro: Shadows Die Twice ist seit dem 22. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test findet ihr hier. Für Fans des Spiels gibt es inzwischen auch eine passende Figma.

Die „Game of the Year“-Edition im Launchtrailer

Englisch:

Japanisch:

via Gematsu, Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision / FromSoftware