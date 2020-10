Yakuza: Like a Dragon zeigt „die nächste Generation von Yakuza“ mit einem Augenzwinkern

Sega stellt den heutigen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon unter das Motto der nächsten Generation, denn es wird explizit die Version für Xbox Series X|S beworben. Die genannten Features sind dann aber doch mit einem Augenzwinkern zu verstehen, aber seht selbst!

Immerhin ist der neuste Yakuza-Ableger längst in Japan für PlayStation 4 erhältlich, womit man höchstens von einem Cross-Gen-Titel sprechen kann. Aber der neue Held, Ichiban Kasuga, hat die schwere Aufgabe, in die Fußstapfen von Fan-Liebling Kazuma Kiryu zu treten. Somit kann man also innerhalb der Serie durchaus von einer neuen Generation sprechen.

Yakuza: Like a Dragon wird am 10. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 und Steam veröffentlicht, die PlayStation-5-Version folgt am 2. März 2021. Zu den Next-Gen-Updates führt Sega aus:

Die Version für Xbox Series X|S bietet das Smart-Delivery-Upgrade-System für Besitzer einer Xbox-One-Version. PlayStation-4-Benutzer erhalten ebenfalls einen kostenlosen Upgrade-Weg auf PlayStation 5.

Zum Start aller anderen Versionen am 10. November wird es die limitierte Day Ichi Edition* geben. Spieler hierzulande freuen sich zudem über deutsche Texte. In unserem „Getting Started“ -Artikel verraten wir euch übrigens, warum ihr Yakuza spielen solltet, sofern ihr es nicht schon tut oder getan habt. Und wenn ihr wissen wollt, wieso das Kampfmenü aus den Buchstaben SEGA besteht, seid ihr hier richtig.

Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio